海浪若散發出螢光色，許多人可能會覺得很美，但小心背後暗藏危機。美國一群自然愛好者，日前至佛羅里達西南部海域紐波特比奇（Newport Beach）拍照，親眼目睹拍打上岸的海浪，竟發出藍螢光色，畫面非常漂亮，讓他相當吃驚，其實這是一種藻華現象「紅潮(red tide)」。

根據《CNN》報導，吉拉多（Mark Girardeau）與攝影師朋友休坦(Royce Hutain)、柯恩(Patrick Coyne)非常熱愛自然，為了觀看螢光藍浪奇景，於是至紐波特海灘（Newport Beach），沒想到如願拍下浪打上岸的畫面，隨即上傳到IG，吸引2.2萬人觀看，讓不少人驚呼「這是真的浪嗎？」。

在 Instagram 查看這則貼文 Patrick Coyne（@patrickc_la）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 7:37 張貼

休坦提到，海浪平靜時讓人難已察覺異狀，當時他們是海灘上唯一的遊客，「當你親眼看到時，真的是太棒了，因為這很難拍到。當海浪越大時，它的亮度就越高，時間更晚後，我們沿著海灘走的更遠，波浪也變得更亮了」，更稱螢光藍浪宛如電影「阿凡達（Avatar）」。

美國研究機構集合組織史密森尼學會(the Smithsonian)指出，浮游生物等藻類或動物會引發赤潮，再受波浪等物理干擾後，就可能觸發生物發光現象（bioluminescence）。據《國家地理頻道》報導，有些鞭毛藻對魚類、人類和其他生物是有害毒素，佛羅里達南部海灘曾被魚類、螃蟹、海牛及海豚等成千海洋生物的屍體覆蓋，全因吃下大量海藻中毒死亡，部分科學家認為，發光現象也可能是生物防禦方式。