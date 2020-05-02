大部分的人每天都會透過鏡子、相機鏡頭或任何反射物來檢視自己的外貌，而我們之所以認的出來鏡子中反射影像就是自己是因為人類具有「自我認知能力」〈self-recognition〉，大約18到24個月大的嬰兒就能夠開始辨認，那動物呢？有攝影師為了測試野生動物的認知能力，在亞馬遜叢林中放了一面大鏡子，沒想到牠們的反應很超驚人！

攝影師在叢林中裝設大鏡子，測試動物的自我認知能力。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

一個名為「野性攝影」〈Umtamed Photography〉的野生動物攝影工作室為了瞭解犬貓種類動物的自我認知能力，在亞馬遜叢林中設立一面大鏡子，從影片中可以看到接近鏡子的動物展現出各種不一樣的反應，野豬嚇的四處逃竄，美洲豹等貓科動物則表現出很好奇的模樣，而最終結果顯示，動物鮮少具備自我認知能力。

據了解，鏡子測試（Mirror test）又稱鏡中測試，在1970年由美國心理學家蓋洛普小戈登根據達爾文的觀察解結果所提出的理論，目前通過測試的動物包括所有的類人猿種（侏儒黑猩猩、黑猩猩、猩猩、人類、大猩猩）、獼猴、瓶鼻海豚、逆戟鯨、大象、歐洲喜鵲。雖然現在被廣泛的使用，但對於將這一測試應用於那些主要依賴視覺以外的知覺的動物，仍然存在爭議。