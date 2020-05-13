新冠肺炎的疫情在全球延燒，許多國家為防止病毒擴散，紛紛實施封城、隔離等政策，也因為城市中人潮銳減，讓不少野生動物都跑出來「逛大街」。一名網友就赫然發現有2隻超巨型禿鷹佇立在他家窗前，不但嚇的家中小狗瘋狂亂叫，也讓該名網友不禁驚呼：「看看這隻巨大的東西！！」

一名網友在自家床前發現2隻巨型猛禽。(影片來源/FB/Don Hockaday/如遭刪除請見諒)

國外一名網友在臉書上貼出一段影片，表示他的朋友梅貝爾（Mabel）因為疫情封城的關係被困在智利，只好借住在朋友家裡，日前他在朋友的辦公室驚見窗外有2隻巨型神鷹，從他附上的影片中可以看到，這2隻禿鷹緊緊盯著家中小狗不放，並不停展翅挑釁，嚇的小狗拼命狂吠。也讓該名網友驚訝直呼：「在過去兩年我從來沒見過或聽過禿鷹在建築物停留或是待在城市裡！」

據了解，影片中的巨大禿鷹為安地斯神鷹（Andean condor），是南美洲的一種新大陸禿鷲，分布在安地斯山脈及南美洲西部鄰近的太平洋海岸，是西半球最大的飛行鳥類。除此之外，牠們也是阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多及秘魯的國家象徵，且經常出現在南美洲的傳說及神話當中，對當地人民來說是充滿靈性的動物。牠們主要食用腐肉，特別喜歡大型動物的屍體，例如鹿或歐洲牛等，網友推測這2隻禿鷹應該是因為都市人潮減少，才會闖入覓食，會佇立在窗前也可能是因為把小狗當成獵食的目標。