台灣大眾運輸便利又多元，其中台鐵火車站點多、分布廣，受到不少通勤族青睞，成為民眾搭車首選。不過日前卻有網友點名汐科車站，因為月台過長，走到乘車處耗費不少體力和時間，讓他不禁吐槽「汐科站是台鐵最糞的車站嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（14日）在PTT「八卦板」PO文透露，因為跟朋友有約，於是到了汐科車站，不料當他進站時，卻被眼前的景象給看傻眼，不禁吐槽「怎麼月台這麼長呀！到南下月台走好久，走了100公尺多吧，還要爬上爬下，累死我了！這個車站是不是台鐵最糞的車站呀？有卦嗎？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言大吐苦水，「我每天上班都要走，真的快氣死」、「最近還在施工，都已經夠窄了，還想怎樣喇！窄到稍微跌倒大概就要下去見死神了」、「因為沒站體拉長月台容納人口」、「汐科是硬做的，那邊本來就沒有設站條件」、「汐科的站體糞歸糞，利用人次都快追上汐止站了」。

不過也有人點名心目中最糟糕車站，「你把中壢火車站擺哪」、「中壢第一爛，沒有之一」、「枋野車站才爛，沒有月台，車站連超商廁所都沒有，鳥不生蛋」。

台鐵汐科火車站月台加引道全長650公尺，為全台第二長車站，過去曾被民眾抱怨車站南北兩側路程長達10分鐘，上下班常需趕路，而且月台不只長，還窄，對孕婦、身障者更是不便。對此，台鐵表示，汐科車站當初是為了替汐止車站分流而增設，站體之所以會如此狹長，主因是受限地形緣故。