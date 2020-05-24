台北市貴為台灣首都，也是六大直轄市之一，擁有12個行政區，每區都有其特色，不過就有網友好奇，「台北哪一區最像鄉下？」貼文一出隨即掀起熱議，不少人一面倒點名「社子島」，紛紛吐槽「社子島比鄉下還恐佈！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露自己是南部人，久久北上一次，因此對於台北不甚了解，只知道台北分成許多行政區，對此，他不禁好奇，「在這麽多區中，有沒有哪一區，在繁榮的台北裡，會最有鄉下的感覺呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「大安森林公園這邊，住這邊後覺得有鄉下的清靜，很舒服」、「萬華像城市貧民窟，文山木柵一帶比較像鄉下」、「一定是文山，從萬隆開始上坡就景色變得超像鄉下」、「文山，從小到大都覺得哪裡不屬於台北市」。

不過更多人一面倒直指「社子島」最像鄉下，「地方範圍的話社子，行政區的話文山」、「社子島40年來都沒變，當然是鄉下」、「社子島啦！路上還有雞在逛街」、「去過社子島，真的很猛，那種老人路邊喝茶下象棋，騎機車不戴安全帽」、「社子島比鄉下還恐怖吧」、「社子已經為廢土世界生活超前部署」、「社子島啊！給你看照片說這是台北市，你還會說騙人哩」、「社子島不只像鄉下，還有點像難民營」。