很多人都非常好奇學霸的一天和普通人的到底有什麼區別？一名哈佛的大一新生就拍攝了一支Vlog來紀錄自己平時上下課的日常，自律又充實的生活讓大家看了以後都相當感慨，但也有人從中找出了一些自己和學霸的共同點，逗笑了不少網友。

(影片來源/YouTube/Sienna Santer)

珊特（Sienna Santer）在2018年考進哈佛大學，因為身邊有很多人都想知道她考上名校的密技，所以她就直接將自己的準備過程剪成一支影片，上傳到YouTube中分享給需要的人，之後她也更新了自己搬進哈佛宿舍的影片，但卻沒想到自己竟會因此而爆紅，從此踏上了YouTuber的道路。

珊特的哈佛生活受到非常多人的關注和喜愛，因此她也拍攝了許多相關的主題，其中一支就是他在哈佛讀書的一天，可以看到她起床前會稍微賴床一下，接著起身洗漱、做瑜珈、冥想以及預習課程，上完課後她也和一般的學生一樣，約朋友去吃飯、在學校打工，以及到咖啡廳學習、寫作業，隨後她還前往健身房鍛鍊，回到家洗完澡後就躺上床看會兒書、滑滑手機便入睡，結束一天的行程。

這樸素卻又充實的一天讓不少網友看了都相當羨慕與感嘆，紛紛留言：「和朋友約著一起去草坪上做作業好幸福哦」、「學生餐廳也太好看了，好像霍格沃茲」、「別人的大學生活好充實而且很豐富啊」、「脫去濾鏡，也是平平凡凡但是美好的一天」、「原來一天可以這麼充實，我也得自律一些了」；不過也有人找出了自己與珊特的共同點，逗得其他人忍不住哈哈大笑，「哈佛大學的學生也不疊被子，我媽還有什麼話可講」、「起碼鬧鈴響後賴床這一項，我也達到了哈佛等級」。