台灣高鐵通車至今已十餘年，大大拉近城市與城市間的距離。不過日前就有網友好奇，「為什麼很多高鐵重劃區炒不起來？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出2大關鍵。

原PO日前在PTT「home-sale板」PO文指出，「到現在只有竹北、桃園高鐵附近熱鬧，嘉義、雲林、彰化、烏日都是荒煙蔓草…」他不禁好奇，「同樣是重劃區，怎麼差這麼多？有人知道原因嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人直指「居民」和「工作機會」是高鐵重劃區熱絡不起來的關鍵主因，紛紛留言回應「那些地方使用高鐵的人不像竹北、桃園這麼多」、「因為那些地方本來就是郊區中的郊區，沒人中的沒人」、「最重要還是要有工作機會」、「因為竹北有竹科，青埔有機場撐著，其他地方則是市中心還沒辦法強到照顧到這些地方，也就是說當初都蓋太偏遠了！」、「青埔是因為在台北通勤圈內，竹北是因為竹科和去台北方便」、「中南部郊區土地便宜，供給量大，移入人口比例低，不好炒」、「高鐵台南站要設南科附近才會好炒，設歸仁不知道在想啥」。