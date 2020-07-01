斑馬線能保障民眾行的安全， 「穿越馬路時請走斑馬線」這句標語更是從小就被師長們不斷提醒，不過日前卻有民眾在路邊直擊，有別於傳統的「長方形白線橫條」斑馬線，竟然出現「三條縱紋」的直向排列式斑馬線，讓人不禁好奇背後實際作用，貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳一張橫直條紋穿插的斑馬線照片，畫面中可見，傳統的斑馬線上刻意劃上了三條縱線，從對巷一路延伸至整個路口。讓原PO不禁好奇問道，「請問這個畫在斑馬線上的三縱條紋到底代表什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說「浪漫台三線嗎」、「愛迪達聯名款」、「看起來很像愛迪達聯名的斑馬線」、「還沒放音符啦！急什麼」、「感覺標線越來越亂」、「我們臺中美村路＆五權西路這也有，也想問」。

對此，就有內行人跳出解答，直言「導盲用，路口兩端有特製紅綠燈、聲音、告示牌，高醫外就有」、「導盲斑馬線！讓盲人可以更準確的感知斑馬線的正確方向」、「這是『導盲斑馬線』，因為過去有視障團體反應在過馬路時無法確認方向，所以貼心設計導盲班馬線，除了高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級」、「除了這種的，也有一些縣市是用3D立體和彩色斑馬線」。