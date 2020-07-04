夏天炎熱不免要開冷氣，但開一整天不僅花錢又不環保，因此不少人會選擇吹工業電風扇，價格1至2千元左右，省錢且風力又大。日前一名網友至大賣場，發現架上有一款桌扇竟要價5490元，讓他直呼太貴了，不過也釣出不少人透露，這可以用40年啊！

一名網友日前至大賣場，看到大同變頻元祖桌扇要價5490元，讓他在《爆廢公社公開版》驚呼「這是什麼電風扇？有夠貴桑桑」。不少人透露貴的原因，「材質不同，這電扇貴在它很重的金屬機身，相對很耐用，也比較不容易燒起來，現在大多電扇都是塑料機身了」、「軸承用的不一樣，一般的銅套壽命短」、「超級耐用、物超所值的電扇」、「DC的普遍都不便宜，再加上這台媲美古董」。

還有不少買過的人現身說法「以前的東西好像都很耐用，大同以前好像是靠風扇電鍋賺很多錢！」、「小時候鄰居家就有這種電風扇，當時要開這台電風扇開關是用撥的」、「我家一台用快20年了」、「這個吹半世紀都還很勇健！我阿嬤的被我睡到一半踢到床下一樣繼續吹，超強的！」、「我家這台，已經從我13歲吹到30歲了」、「我阿公家這一台大概有40年歷史了」。