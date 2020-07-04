台灣在1971年退出聯合國後，國際上的政治地位始終模糊，只能試圖以自身經濟和軟實力在國際上找到屬於自己的定位。日前就有網友好奇，「歐洲有那些國家整體實力是輸給台灣的？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出「歐洲國家比台灣先進幾十年」這樣的觀點，在他小時候便根深蒂固，如今20年過去，他也不禁好奇，「現在台灣的實力有超過哪個歐洲國家嗎？不知道有沒有台灣人花了幾十年，終於超越某幾個歐洲國家的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「很多吧！歐洲落後國家一堆，東歐那群全都是」、「你叫的出來的大國大概能贏台灣，其他不行」、「太多了！人均差不多的都輸」、「整個巴爾幹半島」、「連西班牙、葡萄牙應該都輸，只有西歐、北歐贏吧」、「東歐，看瑞莎全家移民台灣就知道了」、「有贏東歐就不錯了，別人文藝復興幾百年」、「贏東歐沒問題，南歐有一些應該也可以」、「歐洲人蠻懶的，收入都比台灣好是國力」、「摩爾多瓦一定輸，全世界倒數的貧窮國家」。

不過也有人認為「東歐的重工業領先台灣很多好嗎」、「愛沙尼亞教育跟E化世界強，人口比台南還少的國家」、「西班牙造得出航母欸，caf的電車全球跑欸，世界上少數研發高鐵的國家欸」、「地點在歐洲就完勝台灣了，除非台灣島飄去地中海」、「台灣跟瑞士差不多…有這麼強？」。