時常聽到方向感很好的狗狗或貓咪，經過多年流浪還是找到回家路的感人故事，但你相信呆萌的羊咩咩也可以嗎？一隻綿羊因為7年前的一場叢林大火意外逃出農場柵欄，竟然就這樣在叢林中生存下來，近日終於輾轉回到家中，但身體出現的驚人變化卻讓主人傻眼到說不出話來。

最狂綿羊逃離農場流浪7年 再現身竟出現驚人變化。(影片來源/YouTube/ABC News (Australia)/如遭刪除請見諒)

塔斯曼尼亞州（Tasmania）是澳洲唯一一座離島州，有大面積未開發天然地帶，全島約40％被列為國家公園、自然保護區或世界自然遺產，因此有「天然之州」、「澳洲版的紐西蘭」等稱號。2013年當地曾發生一場巨大的森林大火，造成當地許多農場的柵欄遭到破壞，一隻名為「皮刺」（Prickles）的綿羊就因此被困在農場後方的叢林中。3個月前，主人一家剛好到農場後方烤肉，竟意外在大壩對面發現牠的蹤影。而身上因為7年沒剃毛而產生的厚重羊毛讓皮刺看起來有如一顆巨大的毛球，讓主人一家十分驚訝，並笑稱牠是「社交隔離大師」。

主人將牠帶回家後，決定舉辦一場猜皮刺身上的毛有多重的網路競賽，所有收益將會捐給全球新冠肺炎的難民，最後主人也在今年5月1日正式替牠除毛，總重量為13.6公斤，雖然數字和預期相差甚遠，甚至比金氏紀錄剃下最重羊毛的綿羊42.45 公斤還少將近4倍。但是主人表示她的初心還是希望能在這個全球所有人都感到孤獨、悲傷的時刻，提供大家一些開心有趣的消息。而皮刺現在也在農場適應良好，和其他綿羊同伴有好的生活在一起。