好奇心可以帶你走多遠？不甘平庸是否能成為你勇闖未知的動力？在台灣出生長大的黃一展不是富二代、沒有哈佛牛津等名校學歷，靠著敢嘗試與不怕挫折，前往聯合國擔任專案經理、寫下所見所聞成專欄作家，更在工作穩定後，持續挑戰未知領域，踏入金融新創圈。

到歐盟參訪，養成跨出海外的勇氣

「我認為自己是個熱愛嘗試、不怕挫折，且無法忍受平庸的人。」早在就學時期，黃一展就勇於踏出舒適圈。在交換學生還不盛行的時代，黃一展就讀的師大附中就重視國際交流，提供學生海外交換機會，他因此前往比利時交換三個月。當時寄宿家庭是德國駐歐盟外交官，獲得至歐盟總部參觀的機會，見識跨國組織的工作內容與運作方式，讓他發現「原來國外的世界這麼精彩。」

高中時的海外留學經歷讓黃一展讀大學時更願意嘗試海外活動，在經濟與時間許可的範圍內，他大一到美國紐約打工度假、大二到韓國當光州基金會的人權營志工、向台灣民主基金會申請到泰國觀察反政府示威、前往香港的出版社擔任實習採訪記者。

遍及全球的豐富經歷成為黃一展獨特且亮眼的履歷，也為他邁入全球職場奠定基礎，不過他認為這是無心插柳。「參加活動時沒想那麼多，就只是想做好玩的事。但現在回頭看，這些經歷對我現在的待人處事、眼界都有一定影響。原本在書本上見到的事變成現實中的經歷，才發現世界原來這麼不一樣。」

聯合國其實不是黃一展畢業後的工作第一志願，在英國取得研究所學位後，他順利在當地找到一份留學顧問與一份教育業的正職，還在考慮的同時就收到聯合國的實習生錄取通知，但考量現實與待遇讓他一度很掙扎。實習生不僅不支薪，而且時間到了也不一定能轉正職，「有掙扎過要不要去，但還是想到國際化程度更高的職場，所以決定拚一次。」

他原先被分配到瑞士日內瓦的世界貿易組織辦公室，但當地的高物價生活與看不到未來成為正式員工的機會，她因此請調曼谷區域貿易辦公室。半年的實習期限將結束時，主管告知他所在單位沒有預算，也沒有正職的缺額，於是他轉換策略、主動出擊，到每一個單位一一敲門詢問主管有沒有缺人，因此拿到資訊與通訊科技辦公室的專案經理職缺。

身為聯合國的工作人員，黃一展常需要出席聯合國會議，如2019年亞太地區的聯合國大會。（照片提供／黃一展）

願意學更多，跨域做維和部隊IT管理

但在此前黃一展沒有任何資訊背景，面對主管的詢問，他回應「會一點，但我可以學更多。」主管肯定他的上進心，讓他嘗試多種工作後，發現他的新聞與經濟學歷，讓他知道如何處理大量資訊、統籌系統與產品開發，也擅長與政府、非營利組織以及工程師溝通，於是指派他為專案經理，並負責維和部隊的後勤資源管理與數據分析。

聯合國的維和部隊是由各會員國提供預算、資源與部隊派駐世界各地，並由聯合國組織指揮官、調度支援。部隊所需的資源可包括糧食、燃料和武器，數量龐大且繁雜，全都經由後勤管理系統完成調派，黃一展所在的部門即是負責系統的開發、建制與維護，每天都要處理大量的表格與數字，正好發揮他在經濟學術教育中培養出的分析能力。

作為專案經理，黃一展同時也負責系統相關的教育訓練、稽核考察，以及監看資源是否有被濫用的跡象。「比如說軍用坦克的油箱容量是10公升，但資料顯示申請了20公升，就要去調查有沒有可能是輸入錯誤，或是要調整系統的偵測回報機制。」

由於聯合國部隊在各地皆有任務，每當部隊緊急調派剛果、南蘇丹、索馬利亞與象牙海岸，他常要連同部隊前往當地。在工作之餘，傳播出身、喜歡寫作，讓他不知不覺間就動筆寫下在各地前線見到的人事物，從2017年開始在《換日線》、《關鍵評論網》等媒體撰寫專欄，至今累積上百篇國際觀察。

在聯合國待五年後，工作漸趨穩定，黃一展也感受到職涯瓶頸。「聯合國很多元複雜，但我做的事沒有太多起伏和需要創新的地方，很難再學到新東西。」按耐不住心中的學習熱情，他加入區塊鏈金融公司Aegis custody擔任商務總監。

雖然有經濟碩士學位，但黃一展不曾接觸過金融新創，等於從零開始，從產品設計、商業模式、符合市場法規，幾乎每天都要面對新挑戰。過去他曾以為金融業每天凌晨一點才離開公司很奇怪，直到加入人人都求知若渴、對未知感到亢奮的新創團隊，才發現「在聯合國經常可以下午四點下班，現在創業，沒有一天早於晚上十點半離開的。」了解到金融業的變動快速與新創團隊滿滿的衝勁，時時有新知等待他學習。

黃一展（左）須前往聯合國維和部隊所在的地區支援，圖為他在索馬利亞與同事合影。（照片提供／黃一展）

維持好奇心，想當一輩子的學生

若想在跨國環境工作，黃一展點出「英語是必要的，就算托福滿分，在國際職場這不叫加分項，而是本來就該具備的能力。」對於自己能在全球大展身手，他感謝自己有個嚴格的母親。從國二起，母親就要求他每天五點半起床聽空中英語教室，一直聽到高三。他笑說「最開始真的什麼都聽不懂，根本就在訓練張著眼睛睡覺。」

但長久接觸下聽懂的部分逐漸增加，專注力也跟著提升，黃一展發現自己看電影不用字幕、看雜誌不用字典，「興趣就來了」。大學讀新聞系後，他選讀國際傳播組，課堂就要接觸大量原文資料，課餘還選修莎士比亞等英國歷史與文化課程，使他逐漸能享受到語言的有趣之處。

雖然英語非母語，在職場中也常碰到陌生的專業英文詞彙，但「拿一本字典在手邊查也不是一件很害羞的事，甚至有些字我連中文都講不出來。」時時保持好奇心與學習力，也支持黃一展在國際路上走得長遠。

「我不想把自己框在一個大家都這麼認為的環境裡，要認知到就算所有人都認為你該怎麼做，還是要思考你為什麼要這樣做。」在聯合國工作、做區塊鏈金融創業、當專欄作家……達成許多極具挑戰的職業後，黃一展理想中的生活其實極為單純：「我最想當學生。」想到歐美各地大學旁聽、想在不需要擔心高分與學位的狀態下、全心全意享受學生的狀態。

「每個人心中一定都會有個對未知感到好奇的角色，差別只在於能維持這樣的好奇多久，以及會不會被生活和工作的例行事務抹平好奇心。」

正是持續不斷對新知的熱誠，使他能不斷達成旁人認定為難以做到的目標。他也建議台灣學子在經濟與時間許可的前提下，多嘗試海外活動。「任何海外活動都好，不要只在網路和螢幕後面看，實際到當地一定會給你不同的感動，也會成就你很特別的部分。這些經歷或許不能寫在履歷裡，但會彰顯在你和他人互動時，讓對方感受到你是個不一樣的人。」

About 黃一展

出生：1989年

現職：聯合國資訊科技部資訊與通訊科技辦公室專案經理、Aegis custody商務總監、金融科技創業者

經歷：天下雜誌換日線、關鍵評論網等媒體專欄作家、菁鏈科技共同創辦人、JS資產管理公司共同創辦人、聯合國發展署青年倡議者、聯合國貿易與投資部實習生

學歷：倫敦大學亞非學院國際經濟碩士、政治大學新聞系