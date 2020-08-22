寵物各個都是吃貨，若看到主人在吃東西，都會用眼神攻勢，希望主人能心軟餵牠們。日本有一名網友，家裡養了6隻貓，當時他煎好魚正要享用時，卻發現3隻貓坐在餐桌前，頻頻用「哀怨眼神」看著他，似乎是在討食物，讓主人壓力大到吃不下。

日本網友@hotatemamasan收編6隻流浪貓，經常在推特與youtube分享愛貓的趣事，日前他正在享用魚料理時，發現餐桌前跑來3隻貓排排坐，6隻眼緊緊盯著桌上的魚，眼看魚肉越變越少，牠們卻吃不到，露出非常哀傷的表情，彷彿在說「難道沒有我們的份嗎？主人你想獨吞嗎？」。

貓主人不禁喊到「我只是想吃魚，這樣壓力好大，讓我吃不下啊！」，貼文獲得3.4萬人按讚，不少人笑翻表示「我家養的貓也是，每次我吃飯時，都露出憂傷的表情，讓我很難吃飯」、「你太大膽了！竟然敢在貓的面前吃魚」、「牠們很乖欸！竟然都沒伸貓爪奪魚吃」、「看到這種眼神，我真的會被攻陷，馬上投降餵牠們吃」。