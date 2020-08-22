二哈有時就是這麼失控，讓主人哭笑不得。日前有一名狗主人，想幫家中飼養的哈士奇梳毛，豈料牠可能因心情太好，整隻狗嗨到不斷狂奔，讓一旁的飼主相當苦惱，只能無奈的待在原地，看哈士奇像風一樣來回跑，最終只好使出大絕招，讓牠秒聽話。

二哈完全不受控，讓狗主人超崩潰(影片來源/臉書/Amanda Hanson)

網友Amanda Hanson在臉書社團「Dogspotting Society」分享影片，只見男主人當時想幫哈士奇梳毛，但牠不知道是在發什麼神經，嗨到不斷左右跑，甚至快到根本看不清楚牠的身體，讓主人非常無奈，無論他怎樣命令、招手，哈士奇仍不斷亂竄，主人彷彿變成隱形人，他只能半蹲下身體等待。

但眼看哈士奇沒有體力耗盡的跡象，主人只好從口袋掏出狗餅乾，哈士奇一秒就發現，立即在主人面前就範，坐在一旁不斷搖尾巴，吃了食物後才冷靜下來，也讓人看到哈士奇超好動的模樣。影片獲得2.3萬人按讚，不少人笑著說「像風一樣的狗啊！」、「秒懂主人為何會眼神死，這隻狗完全不受控啊！」、「我家的哈士奇也是這樣，我幫牠刷毛時，牠在一旁給我耍特技」。