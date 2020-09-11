買房動輒花費百萬千萬，預售屋擁有頭期款可分批繳納和格局能依買家需求客變等誘因，受到不少民眾青睞。不過日前就有一名女網友透露，近期發現不少人買了預售屋後又要轉售，且轉手理由大同小異，讓她不禁好奇究竟是實話還是銷售話術？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（11日）在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》PO文指出，「為什麼很多人買了預售屋，又要轉售呢？原因大多是去國外工作，或是工作因素… 真的都這麼剛好嗎？還是還沒蓋好就這麼好運氣了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒認為，絕大多數是投資客「話術」，直言「這手法老舊到不行了」、「賺紅單價」、「80％轉賣都是投資客，有了頭頭期款就入手，等要驗屋前賣出去，只要一點點合約手續費」、「有利可圖，賺預售和成屋的差價」、「轉紅單，不用一年預售屋蓋好前再轉手賣賺個幾十萬」、「賺價差才是鐵的事實」、「技術不要太差至少都能賺10萬以上，比股票當沖好賺，又不用看盤」。

不過也有人認為，預售屋蓋好前有許多變數，「有些是品質或跟原本簽定的東西上有落差」、「要不然就是買給小孩住，小孩不要住」、「疫情突然被裁員…很多原因，了解這個沒意義」、「朋友轉售是因為夫妻離婚了」、「看到更好的物件，或者發現錢不夠」、「有時是快蓋好了，才發現『這麼小間啊！』趕快賣」。