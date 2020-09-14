當兵是台灣絕大多數男性的共同記憶，而依據相關規定，常備兵役抽籤是依照役男的教育程度和就讀科系分類，所抽的籤票則決定了服役的軍種，共計有陸軍、空軍、海軍陸戰隊以及海軍艦艇兵。對此，就有網友好奇「不會游泳卻抽到海軍籤怎麼辦？」貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人分享真實下場。

原PO昨（13日）在PTT「八卦板」PO文問道「如果不會游泳的人，抽到海軍艦艇兵的話，在軍中受訓有沒有被操到淹死的可能啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「裡面一堆不會游泳的」、「受訓都在游泳池，能淹死也很厲害。真完全不會游也是叫你在岸上練習無水游泳，所以很安全啦」、「不怕，我不會游泳進海陸，退伍一樣不會游」、「新訓會教啦，不過會游泳還是比較爽一點」、「看自己身體狀況，不行就反應，不用硬撐」、「我當初入伍前連水都很少碰，進去會先教你陸蛙，鋪大毛巾在地板上踢腿」。

另外也有人貼心建議「趕快學！不會游在新訓都在陸蛙曬到死，會游的很爽都在玩水」、「要學請學蛙式，其他的海軍用不到；尤其是夏天受訓，會游的去玩水，不會游的在岸上曬人乾」、「至少先練好韻律呼吸，比較不會怕水」、「練到不會怕水，會一點蛙式，進去就很夠用了」。