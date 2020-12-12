新北市李姓女子今年5月間到永和拖吊場，領取丈夫的汽車時，意外與拖吊車司機發生爭執，她一氣之下怒罵司機「缺德」等語，司機怒向李女提告，新北地院近期依公然侮辱罪，判處李女罰金5000元，得易服勞役。

判決書指出，李女5月20日與宋姓丈夫到拖吊場領回汽車時，與高姓拖吊車司機起口角，她氣不過在拖吊場當眾怒罵高男缺德，高男事後依妨害名譽向李女提告。

法院認為，李女不理性溝通，以不雅鄙詞公然辱罵高男確實不該，雖雙方未調解成功，但考量高男態度亦不佳，且李女只有五專畢業，犯後坦承不諱。因此依公然侮辱罪判處李女罰金5000元，得易服勞役5日，全案可上訴。

事實上，過去全台法院判例，曾有被告因辱罵「米蟲」、「白痴」、「你去吃屎啦」等被依公然侮辱罪判刑的案例，不過院檢也會考量被告犯後態度、生活狀況和個案狀況做處分，因此不一定每個個案都會構成公然侮辱罪。

(中時 )