李芷婷在MV裡和王可元有不少親密戲。（唯有音樂提供）

李芷婷在MV裡和王可元有不少親密戲。（唯有音樂提供）

李芷婷近日推出新歌〈你聽聽就好〉MV，她詮釋情竇初開卻遇到劈腿渣男奪走初夜的角色，更目睹男友和小三在一起而爆哭淚灑街頭，對於演戲經驗不多的她可謂「轉大人」大挑戰，一口氣挑戰哭戲、吻戲及床戲，灑狗血劇情衝擊她原有的清新形象。

MV男主角邀請演出電視劇《我們與惡的距離》、電影《親愛的房客》的王可元合作，帥氣形象令李芷婷心花怒放，拍親密戲頻頻暈船NG，她害羞表示：「很久沒跟男生接觸，突然有大帥哥跟我對戲，當然會凍抹條，止不住的開心啊！但要強調真的在演戲，因為很怕被他的粉絲罵！」她一上戲就感受到「他是我男朋友」的魔力，其中一場開門熊抱起李芷婷親吻隨後強壓在沙發上的「愛情動作戲」，讓李芷婷內心小鹿亂撞，而「輔導級」的激吻床戲，更讓她直呼：「當下覺得好熱，快要高血壓！」

聊起親密戲，李芷婷坦言「拍之前刷了3次牙、灌漱口水做好口腔清潔」，而最近一次接近的「男體」，就是摸爸爸的圓滾滾肚子，問及首次獻出「螢幕初夜」感受？李芷婷笑說：「經紀人都虧我在暗爽，但其實我超害羞，沒看過自己親親的樣子，還在眾目睽睽下演出，不敢看回放！」至於王可元的嘴唇觸感如何？她直喊：「就是男人的味道！」

李芷婷在MV中當場抓到男友與小三約會，其實現實也曾遇過類似狀況，「真的就像MV演的一樣，當下只想逃跑，產生自我懷疑『是我付出不夠多嗎』、『是我不夠好嗎』，最後當然是分手！」更果斷表示絕不吃回頭草。

(中時 )