《今晚開讚吧》日前討論伴侶各種偷吃新招，來賓熊熊、班傑、何妤玟都紛紛有感而發的分享，律師、徵信社人員也提供不少「抓渣」建議，提供大家防範未然。熊熊坦言自己是屬於睜一隻眼閉一隻眼的人，平常也不敢看男友的手機，自嘲「可能老天爺覺得我真的太笨，所以故意給一些暗示」。

她透露當時男友都會用MSN寫暗號來偷吃，起初也不疑有他。後來她發現男友將小三的號碼存成男姓友人的名字，對方被抓包後還是死不承認。直到某天，熊熊抓到男友改用另1支手機偷情的直接證據，她默默觀察1週後才攤牌分手。此舉專家們也表示贊同，劉偉廷律師強調，他們只講求證據，「如果你直接攤牌，他就會開始藏所有證據，所以你一定要忍耐，最後才能取得勝利。」

嚴立婷則分享前男友會時不時找架吵，吵完直接甩門出走，每次都讓她覺得很莫名其妙。直到有1天，她騎車跟著男友，才發現他一改剛才的火爆態度，雀躍地邊騎機車邊吹口哨，停在便利商店門口後開始整理儀容，結果就有個婀娜多姿的女生向他走去。當下的她雖然怒到不行，但也因為沒有更直接的證據而選擇隱忍，後來發現男友幾乎都用同一招，「久而久之我就覺得真是夠了，便跟他分手了。」眾人笑稱：「妳那位男友根本戲精！」節目每週一至週五晚間8點在東森綜合台播出。