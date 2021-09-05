酒後發生悲劇時有所聞，俄羅斯兩名男子為多年好兄弟，日前兩人相聚飲酒，酒酣耳熱之際，突發奇想要比生殖器大小，豈料比輸的那位竟然大怒，掄起斧頭先朝好友頭部砍去，接著一斧讓對方「斷根」。

據英國媒體《每日星報（dailystar）》報導，日前俄羅斯巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）一名52歲男子與47歲友人一起飲酒，兩人是從小到大的好朋友、好兄弟，酒後兩人一時興起「比大小」，結果52歲大叔輸給47歲大叔，當場震怒，竟然拿起斧頭朝好友頭部砍去，接著更一斧斬向好友生殖器。

47歲大叔當場發出淒厲哀嚎，鄰居聽到立即報警。據了解，根據當地法律，如果嚴重傷害罪名成立，「短根男」將面臨最高8年徒刑。

該則新聞被轉貼到PTT，有鄉民質疑，斧頭那麼大一支不好操作，怎麼拿來剁生殖器？其他網友回應：「大到可以用斧頭砍」、「像大樹一樣大 用斧頭也很合理」、「酒後哪還有理性」、「他是戰鬥民族 董？」。

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