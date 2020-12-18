張男深夜酒後駕駛白色汽車，衝進台中市水利局下水道的工地內，一根鋼條插進引擎蓋內。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

蹦！一聲，一輛白色五門掀背車，18日凌晨2時03分，直直撞入，大里文心南路前的地下污水道工程圍籬內，差一點就跌入深達10米的工作井內，台中市警局霧峰分局交通分隊到場發現，42歲的張姓駕駛已自行走出車外，不過警方對他施以酒測值超標，同車乘客43歲朱男則受困車內，幸傷勢不重，警方訊後，依公共危險罪將張男移送法辦。

台中市大里區樹王里長陳俞樺指出，當時接獲通報，擔心是里民受傷到場查看時，張男已自行下車，但身上散發濃濃酒味，身形搖來晃去，不斷要求員警給水喝，消防隊則忙著將困在車內的朱男救出。

該白色五門掀背車，直接撞開台中市水利局下水道的工程圍籬，整台車斜插進工地，左前輪陷進工作井內，一根鋼條插進引擎蓋內，車頭毀損，朱姓乘客則受困在車內，稍後經消防隊協助脫困，其臉部、腳部有多處擦挫傷，送大里仁愛就醫，張男則沒受傷，自行下車。

台中市警局霧峰分局交通分隊分隊長柯文彬表示，張男酒測值超標，訊後將張男依公共危險罪移送法辦。呼籲汽機車駕駛人，應確實遵守酒後不得開車的相關規定，以避免觸法，以及自己及其他用路人生命、財產的損失。

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張男深夜酒後駕駛白色五門掀背車，直接撞開台中市水利局下水道的工程圍籬，整台車斜插進工地。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

(中時 )