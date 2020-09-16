在台灣的民間信仰中，地基主被認為是住宅、房舍的守護靈，所以不少人在逢年過節或是搬家時都會祭拜地基主以祈求平安。

這名網友在《Dcard》上發文，表示某次自己和同學在實驗室邊做實驗邊聊天，當時就提到了鬼故事和飯店鬧鬼等恐怖經歷，不過這也勾起了PO主的好奇心，和同學討論起「家裡會不會有鬼」的問題，但同學對此抱持反對意見，認為家中都有地基主，每年都需要拜拜，所以不會發生靈異事件。

接著，同學也和他分享拜地基主時的故事，表示有個朋友到了要拜地基主的時候，因為不知道該準備什麼供品，所以就到速食店買了雞塊回來祭拜，沒想到之後擲筊的時候卻一直出現笑筊，讓他非常困惑，後來突然靈機一動，認為地基主可能覺得「單吃雞塊沒味道」，所以趕緊把糖醋醬也拿出來，結果竟然真的成功擲到聖筊，讓大家都覺得非常不可置信，直呼地基主「懂吃」。

事實上，拜地基主時經常發生一些神奇卻有趣的事情，像是之前就曾有媽媽忘記將保鮮膜打開，導致一直擲不到筊的窘境，後來是兒子過來一看，瞬間化解了地基主的不滿，才終於擲到聖筊。