華人社會看重文憑，不少父母為了讓孩子贏在起跑點，竭盡所能的供孩子補習、學才藝，不過就有網友感嘆，努力讀書20幾年，薪水卻遠不及藝人或網紅，讓他不禁感嘆「怎麼覺得讀書就業是最笨的出路啊？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（18日）在PTT「八卦板」PO文指出，當藝人有了名氣後，錢財滾滾而來，即便不是一線的網紅，也默默賺了不少，他更舉身邊的例子，昔日混很兇的國中同學，因為直播拍賣，也賺了許多，上月還買了新車，讓他不禁有感而發，「突然覺得花了20幾年讀書，拿到學位然後上104找就業，結果薪水才4、5萬元，怎麼好像笨蛋一樣花了一堆時間努力，結果收穫少得可憐？是不是讀書其實才是最笨的成功方式啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「讀書大部分就是吃不飽餓不死，維持社會穩定」、「因為讀書是最穩定，也最不靠運氣可以養活自己的出路」、「你至少有學歷做保底，你去發展其他失敗的話還可以回來」、「運氣賺到的錢能指數成長，努力差不多是線性」、「讀書最穩定啊，而且如果你想靠其他方式賺大錢，代表你要有其他特殊才能，如果你有的話，就算現在開始也不晚」。

不過也有人直言，「1命2運3努力，藝人在2」、「藝人出名的機率約1％，從政大概10％」、「首先，你得有臉，當諧星還需要搞笑創意頭腦」、「藝人跟創業一樣，要嘛你有本事成為前3％出道，不然都是陣亡」、「藝人也不是真的都這麼爽，累也是真的累，還有你願不願意生活被放大檢視」、「你小看藝人了，不紅的很多，生活也不好過，YouTuber更不用說，一堆訂閱少的也是到處兼差」、「記得有一集小S採訪自己高中同學，當時華岡藝校第一名，30多歲沒紅，在物流工廠上大夜班包貨，小S看影片看到差點流淚。當藝人太多因素是不可控的，不是自己努力想紅就能紅」。