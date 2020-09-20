9月開學季，不少大學新鮮人陸續到學校報到，不過大陸浙江一名女大一生鄭菘芳卻有「35名爸爸」組團送行，消息一出成了眾人熱議焦點。事實上，背後有一段不為人知的悲傷故事，鄭菘芳和這群爸爸並沒有任何血緣關係，將這群人緊緊羈絆在一起的全是一段可敬的「戰友情」。

綜合陸媒報導，鄭菘芳的親生爸爸23年前從浙江平湖分發到湖北當兵，結識了35名同甘共苦的戰友，一同度過軍旅生活，36人直到退伍後仍維持的好交情。

不料在鄭菘芳4歲時，爸爸卻因為車禍不幸身亡，35名戰友得知後，可憐鄭菘芳小小年紀就遭遇喪父之痛，於是決定對他們家伸出援手，一起共同擔任鄭菘芳爸爸的角色，陪伴她一路成長。

如今鄭菘芳順利考取台州學院視覺傳達設計學系，35名「老兵爸爸」自是喜不勝收，更不想錯過女兒新生入學的重要時刻，一群人還特別請假，相偕17日一早就到鄭菘芳家中為她送行。但因為疫情期間，校方提醒送行人數不宜太多，因此只有幾個人陪同到校，並對鄭菘芳溫情喊話，「妳儘管往前走，有我們做妳的後盾」。

16年來，鄭菘芳和35名老兵爸爸的故事，也在街坊鄰里間傳為美談，如今這段故事在網路上傳開，讓無數網友深受感動，紛紛留言大讚「一聲戰友，一生情」、「這些是真男人！」、「歲月悠悠，真情流露，真的真的被感動了」；不過也有人打趣笑說「現在要擔心的是將來女婿要怎麼過老丈人這一關」、「有35名爸爸陪著她長大，以後結婚敬酒，這是要喝35杯啊」。