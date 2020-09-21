台灣一名學霸畢業於全球前40名的大學，在國外也有一份月薪10萬起跳的工作，沒想到因為家人毅然返台後，求職處處碰壁，好不容易進入職場就業，卻發現該公司制度很差，不僅要常態性加班，離譜的是僅有底薪，種種經歷讓他相當挫折，於是只好求助網友，希望了解台灣的工作環境，以及找工作的技巧。貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO今（21日）PO文透露自己畢業於全球前40名的大學，專業在國際排名也有前20名，另外同時具備商科副學位及國外金融證照，在大學期間積極參加社團，也當過學生會會長，在國外讀高中時英文多益990，大學畢業GPA也有3.6。

不過上述的傲人學經歷在他返台後卻毫無用處，履歷投遍各大求職網站，工作找了3個多月依舊沒有下文，甚至面試時還被問說「你條件這麼好為什麼要來這樣？」好不容易進了一家公司，卻發現不僅毫無制度可言，還要常態性加班，更扯的是只有底薪，讓他無法接受。

他提到，當時在國外有份月薪10萬起跳的工作，但因為家人在台灣，於是毅然返台，他也決心要盡力適應，但對於台灣的工作環境和找工作的技巧仍摸不著頭緒，於是上網求助網友。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不用難過，我學校比你更好也找不到工作」、「既然你的專業是社會科學、商科，你怎麼會不知道你的問題在哪？就市場環境跟你的定位不符啊！先了解自己是誰、能做什麼、哪些市場有你發揮的空間吧」、「夢醒了嗎？該面對現實了！台灣對社會科學本來就不友善，你沒在外國刷個經歷，想要高薪，難！」、「念錯科系了可惜，在台灣非電資，其他理工薪水都蠻慘的，要找高薪的話還是建議出去吧！我有朋友在澳洲念QS前80的大學商學院，畢業回來也是領28K，在台灣這個鬼島念對科系才領的到高薪」。

另外也有人建議「你條件和底子是有的，我推測應該是面試方法的問題，建議網路再爬一下履歷、求職信撰寫的文章，或乾脆多投在台外商，加油！」、「不想當輪班人或去科技業的話，我很推薦你先到四大會計師事務所（EY, DT, PwC, KPMG）裡面蹲一下，雖然外商皮台灣骨，但一來有品牌，未來轉職方便，二來事務所裡面部門選擇很多，從科技、管顧到金融都有，可以先試試水溫學點東西。三來假如走不了，待在事務所升遷待遇也還ＯＫ，但真的都要跑客戶端就是了！很多國外回來的同學都是這樣規劃的，你可以參考看看，畢竟學經歷太好一般公司還真的是不敢收，收了也怕你做不久，變向歧視很常見啦！要習慣」。