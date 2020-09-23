新幾內亞唱犬（New Guinea singing dog）因嚎叫聲特殊而聞名，本來被專家認為絕跡50年，卻在近幾年疑似出現牠們祖先的蹤跡。今年7月有人在礦區拍下野狗一家，被學者發現似乎就是牠們正在追蹤的古老犬種，驚喜的是，牠們也有了後代。

被認為絕跡50年的新幾內亞唱犬，近日不但發現牠們的祖先，甚至還誕下了後代。(影片來源/FB/BBC News Indonesia/如遭刪除請見諒)

美國動物學家麥金泰（James McIntyre）上個月底在「國家科學院學報」（PNAS）刊出的研究報告指出，他們2016年在印尼巴布亞省（Papua）的金銅礦區發現15隻高地野狗（Highland wild dogs），2018年再度回去詳細研究牠們的外型特徵跟生活紀錄，也採集了牠們的樣本，想知道牠們和新幾內亞唱犬之間的血緣關係。

We first observed this skinny female in 2016 with 3 healthy puppies. Then in the same spot, in 2018, we saw her... 由 New Guinea Highland Wild Dog Foundation 發佈於 2020年7月24日 星期五

經研究顯示，新幾內亞唱犬的基因和高地野狗十分類似，有高達將近7成重疊，其他不同的地方可能是因為遺傳多樣性在近親之間配種才會流失，因此判斷高地野狗就是新幾內亞唱犬的祖先。也因為新幾內亞唱犬之前被認為已經絕跡50年，這項發現無疑是歷史性的突破。

今年7月時，採礦公司的工程師的迪安托（Anang Dianto）在礦區工作的途中發現一對狗父母和3隻小狗，便隨手拍下牠們一家的照片上傳到網路上。麥金泰看到照片後，發現狗父母就是牠們之前曾採集樣本的其中2隻高地野狗，更驚喜牠們生了小狗。

英國廣播公司印尼語部（BBC Indonesia）事後針對此事採訪了巴布亞考古中心（Papua Archeology Center）研究員蘇羅托（Hari Suroto），蘇羅托指出新幾內亞唱犬是澳洲野犬（dingo）的親戚，而澳洲野犬被認為是世界上最古老犬種，可追溯到3500年前，巴布亞當地的新幾內亞唱犬則可能是經由南島語系民族遷徙帶入。

蘇羅托也表示，當地莫尼部落（Moni Tribe）原住民將唱犬視為聖犬，稱牠們為dingo，認為牠們是祖先的一部份，也是當地民族的守護神。相信牠們會在晚上幻化成人，吃掉壞人或敵人。