現代人工作忙碌，三餐老是在外，自助餐因為菜色多樣，是許多人覓食首選。不過一名長年居住在台灣的40歲日本人卻透露，連續2天前往自助餐用餐，夾了7道同樣的菜色，價差卻高達25元，讓他相當錯愕，但也一語道破自助餐的計價精髓，讓網友打趣笑說「這代表你已經掌握了自助餐的奧義」。

粉絲專頁「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」透露，分別在本月6日、7日前往台灣自助餐店買晚餐，連2天的菜色都一樣，包括主菜是白帶魚和豬肉，以及茄子、滑蛋、竹筍、醬瓜及四季豆，共計7道菜。

沒想到第一天的結帳金額是新台幣205元，第二天的份量比前一天多，卻只要180元，整整便宜了25元，讓他不禁笑說「台灣自助餐很有趣，可以攻略的餘地…挑選的菜非常重要，菜的份量也非常重要，但是結帳的阿嬤的脾氣最重要！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「180元也是有點貴，自助餐價格有點耐人尋味！」、「我很少吃自助，因為他們的利潤，就是從這來」、「真的是這樣，價錢是浮動的」、「自助餐都自由心證在算錢的」。

不過也有人打趣笑說「最後一句就是重點！結帳的阿嬤的脾氣最重要！」、「你抓到重點了」、「嘴巴甜一點，價格少一點」、「下次叫姊姊，說不定有甜甜價」、「在台灣吃自助餐沒你想像中的簡單，魯蛋裡塞雞肉，豆腐挖空塞豬肉，這是種攻防戰」。