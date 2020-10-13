這隻貓是不是誤以為自己是魚啊！加拿大有一名貓飼主，養了一隻可愛的橘貓，日前他打開電腦螢幕，並播放金魚游泳的畫面，想測試看看牠會有什麼反應，沒想到愛貓疑似誤以為自己是金魚，竟開始模仿魚「扭腰擺臀」游泳的模樣，逗得主人哈哈大笑。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo’s Cat Days（@leoscatdays）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 5:19 張貼

居住於多倫多(Toronto)的貓飼主，於今年1月養了一隻橘貓，並取名為Leo，並為牠創了IG帳號「leoscatdays」，擁有2千多名粉絲，由於Leo年紀還小，對於任何事都充滿好奇，經常到處趴趴走，就連主人在家工作時，牠也會故意躺在鍵盤上，吸引主人的注意，好像在說「別工作了，看陪我玩」。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo’s Cat Days（@leoscatdays）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 下午 2:50 張貼

日前主人靈機一動，便在螢幕上播放金魚的影片，想看看Leo會有什麼反應，只見螢幕中的金魚狂搖游泳，對於第一次看到金魚的Leo來說，可說是非常新奇的東西，隨即牠疑似誤以為自己也是魚，竟跟著一起扭腰擺臀，甚至還開心的站了起來，最終因失去平衡，直接倒趴在電腦上，牠才恍然大悟。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo’s Cat Days（@leoscatdays）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 8:26 張貼

影片曝光後，讓不少人笑翻，表示「橘貓是不是誤會什麼了，以為自己是魚啊」、「不管牠嗑了什麼，都給我來一點」、「當貓在夜店裡嗨時，沒想到這麼性感啊」、「貓咪顯示已故障」、「貓皇：這還不簡單，我也會游泳。啊！怎麼倒了」。