工讀生別躲了，快點出來喔！日本有一名貓咪「次郎山」，不僅外型可愛，有時動作宛如人類，讓飼主看得哭笑不得。日前牠疑似感覺太舒服了，居然像「大叔」一樣，坐在沙發上狂度估，期間甚至還用貓掌輕摸自己的肚皮，逗得26萬人哈哈大笑。

日本飼主@jirosan77養了5隻貓，其中一隻是英國短毛貓，並取名為「次郎山」，日前牠躺在熱地毯上放鬆，只見「次郎山」全身放軟，慵懶的靠在發沙上，期間還伸出左貓掌輕摸，好像在炫耀自傲的啤酒肚，但由於肚子太大，前肢又太短，因此摸了一下後就作罷。

在 Instagram 查看這則貼文 みかんとじろうさんち（@jirosan77）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 上午 7:04 張貼

而「次郎山」的肚子隨著呼吸起伏，時不時還發出「嗡嗡」的怪聲，疑似實在是太舒服了，牠的眼皮甚至重到快掉下來，不斷的度估，坐姿宛如人類大叔，影片累積近26萬人觀看，由於「次郎山」模樣實在是太可愛，推特也擁有23.4萬粉絲。

不少網友笑著說「好像喝醉酒的大叔」、「真的像人類大叔欸！你可以聽到咯咯的聲音」、「當我去澡堂時，真的很多人這樣坐，次郎山的模樣好像工作完後，正在放鬆自己的上班族」、「有種老頭的感覺，喉嚨還卡痰，一直發出嗝嗝的聲音」、「阿嘶～這一顆肚子讓人好想吸啊！」。