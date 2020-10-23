沙烏地阿拉伯東部霍巴爾（Khobar）18日發生一起重大意外，當地一座停車場突然發出「碰」的一聲巨響後，除了樓梯間之外，其餘地方瞬間塌陷，值得慶幸的是，一名男子此時正好站在這塊唯一安全的地帶而毫髮無傷，驚險畫面讓人看了膽顫心驚。

根據《Gulf Digital News》報導，這位幸運男子名叫阿布拉（Abdullah Abu Habla），當時他正朝著樓梯間走去，打算離開停車場，不料當他邁上樓梯後沒幾步，周遭突然傳出巨響，接著停車場地面瞬間塌陷，嚇得他只能雙手抱頭，急忙壓低身子避難。待騷動結束後，他本想快步離開，卻發現除了自己所在的樓梯間之外，前後地面全部塌陷，猶如站在懸崖邊，進退兩難。

阿布拉餘悸猶存表示，當時他正趕著上班，當他往地下室走時，感受到一股前所未有的空氣壓力暴增，讓他瞬間意識到地面即將塌陷，便立刻回頭逃生，沒想到走沒幾步，赫然發現整座停車場已經塌陷，只有自己所處的樓梯間是唯一倖存的安全地帶，讓他不禁直呼「我能夠平安無事，根本就是奇蹟！」

至於停車場倒塌的原因尚待釐清，已知有多部汽車受到嚴重損害。