西門町可說是台北市地標，匯集了各大潮流文化於一身，廣受年輕族群與外國觀光客歡迎。但今天(28日)「懷舊達人」張哲生PO出一張峨嵋停車場照片，停車場的告示標誌招牌竟然被不知名人士亂塗鴉，讓他直呼破壞環境，實在有夠可惡。
張哲生今天前往西門町，路過峨嵋停車場卻發現，上面的導引招牌與禁止擺攤的告示牌，全被人用不知是黑色麥克筆或是黑色噴漆亂畫一通，更稱這種行為根本不是塗鴉，就跟隨地便溺沒兩樣。
網友看到後也火大：「腦子有病亂畫的吧」、「這種程度的塗鴉 幼稚園小孩來都比他強」、「台灣罰則太輕，這些人根本不怕」、「這已經是西門町亂象之一了」、「真正的塗鴉客才不會這麼沒水準」、「台中也很多這種爛畫廢畫，難看死又污染環境跟眼球」、「很多店家鐵捲門也都遭殃」、「自以為藝術家的社會亂源」、「市容都被這些人搞爛了」、「這種西門町好多，紅綠燈燈箱的宣導也被塗鴉，人臉也不能倖免」、「萬年大樓廁所也是，超慘」、「這不叫塗鴉，只是單純搞破壞」、「新加坡亂畫要鞭刑，台灣賠個幾百了事」。
但也有人認為：「這也算一種城市特色啦」、「我覺得其實滿好看的，人文？」，張哲生對此反擊：「就算今天是畢卡索，也沒權利在不屬於他的東西上面作畫」。
(中時新聞網)
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