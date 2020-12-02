玉山保育志工隊，91位成員都具有豐富山岳經驗，他們在山徑上長程跋涉，巡查山林，在玉山國家公園協助自然保育、設施維護、登山安全等任務，表現傑出，今年再度勇奪衛生福利部全國績優志工團隊榮耀。

玉山國家公園面積10萬多公頃，每條巡查步道短則3、5公里，長則一趟出門7至8天，翻山越嶺從南投走到花蓮，對一般登山客來說，可能是一趟充滿挑戰、自我實現的旅程，但對玉山保育志工而言，更多了守護玉山環境的使命感。

玉管處保育志工隊員，服務地點多位於高海拔山區，由於資源取得不易，上山執勤的食、衣、住全得靠自己揹負，依靠自己的體能與雙腳進行修復之旅，硬體的修復包括將巡查路線上的山屋、步道、告示牌設施等，並且就地取材，進行簡易修復，因為志工各具水電、鐵匠、木工、資訊等專長，可以分工合作完成修繕維護。

玉山保育志工對於環境的修復，則是透過指標保育動植物的監測、移除垃圾廢棄物、禁止餵食野生動物與登山倫理宣導等工作，保護美麗的山林。

玉管處表示，今年因為疫情，無法出國的民眾，轉而從事登山活動，山區狀況頻傳；幸好有這群不畏艱難的志工，進行軟硬體的修復，提供愛山民眾們安全的登山環境。

(中時 )