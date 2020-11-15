台灣儘管地狹人稠，但是各地風土民情或是用字遣詞也有地域上的慣用差異，日前就有一名女網友表示「跟十個人說『熊電』就會有八個人滿頭問號…」讓她十分無奈，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》PO文透露，跟十個人說「熊電」就會有八個人滿頭問號，讓她不禁好奇「是不是只有南部人才知道這個用詞？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「中部人沒聽過」、「北部人受教了」、「這真的很少人聽的懂，南部那邊說法」、「熊電是中南部比較有機會聽到，北部人幾乎都會大問號」、「好像嘉義以南才有這講法」、「不是亞奇軋嗎？」、「小時候都這樣叫，長大不知道為什麼就變夜市仔」。

貼文也釣出不少內行人，直言「高雄老一輩的也這樣講」、「現在年輕的應該都不知道吧？7年級中的應該還有印象」、「屏東人路過...商展跟夜市對我們來說是不一樣的哦！」、「商展不是每天的，已經成固定市集的才叫夜市」、「熊電常見於老一輩南部人，尤其是打狗（高雄地區）」。

事實上，「熊電」是日語「商展」的台式發音，正確用詞為「商展」，原意指的是攤販間固定擺設的市集，以販賣五花八門的各式商品為主；至於夜市則幾乎是每晚都會營業，以吃食為主，其餘商品次之。但是隨著時代演進，商展逐漸被夜市所取代，因此現代人反而很少聽到商展這個詞。