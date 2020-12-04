大貓熊寶寶「圓寶」出生已159天，時常與好友「水盆君」玩在一起，甚至時常玩到倒頭栽，日前牠還累到縮成一團睡著，期間更睡到翻白眼，甚至度估(台語：打瞌睡)到一半被自己嚇醒，模樣非常的可愛，讓不少人直呼「根本是萌字代言人」。

臺北市立動物園釋出「二寶成長日記」影片，只見「圓寶」縮成球狀睡在角落，期間甚至舒服到翻白眼。(影片來源/youtube/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園日前在youtube頻道分享「二寶成長日記」，只見「圓寶」當時累趴，縮成一顆球狀睡在角落，甚至舒服到翻白眼，期間打瞌睡到一半，還被自己嚇醒，而牠醒來的第一時間，馬上咬小短腿，一度想要裝沒事，沒想到超糗模樣全被攝影機錄下來。

「圓寶」睡飽以後，便跑到玩伴「水盆君」的身上，不斷的用臉去蹭對方，玩得太激烈還整個摔倒，倒頭栽的躺在地上，卡在水盆君與牆壁縫隙之間，胖嘟嘟的牠一度爬不出來，只能學毛毛蟲慢慢鑽出來，隨後又趕緊裝沒事的逃離現場。

「圓寶」賴皮不讓保育員離開，拚命的懷抱對方的腳。(圖/臺北市立動物園提供)

而隨著台灣入冬後，保育員也準備季節限定冬筍，原本打算給「圓圓」享用，未料「圓寶」一看到冬筍後，眼睛馬上亮了起來，儘管牠目前還不會吃固體食物，但有事沒事就抱著冬筍玩，把它們當成寶貝一樣。不少網友被萌翻的表示「睡到翻白眼。圓寶寶可能甩不掉小泥熊的暱稱了，比姐姐更會玩髒自己的感覺」、「坐著就睡著了，也太可愛了吧」。