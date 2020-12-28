龜兔賽跑的故事中，兔子因為太過輕敵，在中途休息了一陣子，沒想到卻因此被烏龜反超，奪走了冠軍。最近在巴西的超級摩托車錦標賽中竟上演了真人版的「龜兔賽跑」，一名選手最初一路領先，到終點前他突然鬆開油門揮手慶祝，沒想到慘遭2名對手反超，錯失了原本勢在必得的冠軍。

不過就算安德烈輸掉這場比賽，還是拿下了整個賽季的冠軍。(影片來源/YouTube/Paulinho Superbikes)

根據外媒報導，巴西超級摩托車錦標賽（SBK Evolution）的閉幕賽日前在戈亞尼亞展開，摩托車選手安德烈（Andre Verissimo）原本一路領先，在通過最後一個彎道，距離終點僅剩幾百公尺，他先是瞄了一眼斜後方，確認沒有任何人追上他，接著就突然雙手放開油門，高舉起來做出慶祝的動作。

但安德烈的對手並沒有輕言放棄，趁著他放鬆之際緊催油門，拉近了彼此之間的距離，最後順利反超，安德烈雖然很快就反應過來，但早就為時已晚，最終只拿下第三名的成績。而這樣的行為也讓他遭受記者嘲笑，甚至還有賽車迷不客氣地批評他是「年度白癡」。

不過在影片後半段可以看到，獲得亞軍和冠軍的選手在超過終點線後相互擊掌慶祝，而安德烈則毫不在乎，仍揮動雙手像是在替自己打氣。此外，儘管安德烈輸了這場比賽，但這只是冠軍賽中的最後一場，因此他還是拿下了整個賽季的冠軍頭銜。