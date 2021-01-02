台北市市長柯文哲跨年夜（2020年12月31日）獨排眾議照常舉辦晚會，「大逆風」的決定讓柯瞬間成為網路熱議焦點，不少網友更將此舉與2024總統大選做聯想。港媒評論直言，柯這麼做完全是為了搶救直直落的年輕人支持度，盼能藉此擦亮自己的招牌；但當天的4萬人潮，只要在這1個月內有1人出狀況，蔡政府絕不會放過他，堪稱是一場「政治豪賭」。

香港媒體《中評社》1日評論表示，英國變種病毒已在台灣出現2例，桃園市、台南市、嘉義市、高雄市、台中市、基隆市、彰化市都宣布取消跨年民眾進場、改採線上轉播，唯獨台北市照常舉辦，僅將限制人數從原訂的8萬人次降為4萬人次。面對質疑，柯甚至放話：「以務實理性的態度做這個決定，不讓台灣被不理性的恐懼打敗。」

評論分析，今年不少大型活動都停辦，讓許多年輕人悶了一整年，正盼能在跨年夜一次解放、大肆慶祝，但各縣市不敢挑戰病毒紛紛停辦，正好凸顯了柯文哲「科學根據」的優越性，只要一個月後沒發生什麼事，柯的政治聲量可望翻轉劣勢，甚至能帶領民眾黨超越民調相近的國民黨。

評論指出，柯文哲過去擁有強大的年輕支持群，但如今年輕支持度已直直落，甚至成不少年輕人奚落的對象；為了自己的政治生命與2022年民眾黨縣市長及地方議員選舉，柯必須挽回年輕人的心來重新擦亮招牌。評論也直言，1個月後，參與跨年晚會的4萬人裡只要有1個人出了狀況，蔡政府是絕對不會放過他的；但若平安無事、船過水無痕，柯就算是過關了，這可謂是他孤注一擲的「政治豪賭」。

(中時新聞網)