由日本新銳導演見里朝希打造的動畫作品《PUI PUI 天竺鼠車車》自今年1月5日開播後,意外掀起台日兩地網友熱議,儘管每集內容不超過3分鐘,仍讓無數大人小孩都身陷其中,背後爆紅主因有3大關鍵!

首先,在《PUI PUI 天竺鼠車車》中,所有車子發出的聲音都是「真鼠」本色演出;其次,羊毛氈定格動畫加上真人、實物多重拍攝,賦予各式角色生命力,成功激盪出與眾不同的視覺效果;第三,一季12集、一集約3分鐘的影片長度,能讓人輕鬆無負擔的一次就看完,更有不少網友打趣笑說「小孩子才看《鬼滅之刃》!成熟的大人都看《天竺鼠車車》!」

事實上,東京藝術大學出身的導演見里朝希,在製作這部作品之前,也拍攝過不少羊毛氈定格動畫,只是風格與本次作品的風格南轅北轍,像是2018年曾在台中國際動畫影展播出的《我的小羊 My Little Goat》,正是以大眾最耳熟能詳的童話故事《大野狼與七隻小羊》作為故事基礎進行改編,用獵奇驚悚的方式,點出當今社會現象中因為「父母過度的愛」所衍生的家庭問題,讓觀眾進一步反思。

而除了《我的小羊 My Little Goat》之外,見里朝希在2016年及2017年也分別拍攝了《Look at Me Only》和《Candy.zip》的羊毛氈動畫,風格皆與療癒舒壓的《PUI PUI 天竺鼠車車》有著極大的反差。