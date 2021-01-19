由日本新銳導演見里朝希打造的動畫作品《PUI PUI 天竺鼠車車》自今年1月5日開播後，意外掀起台日兩地網友熱議，儘管每集內容不超過3分鐘，仍讓無數大人小孩都身陷其中，背後爆紅主因有3大關鍵！

首先，在《PUI PUI 天竺鼠車車》中，所有車子發出的聲音都是「真鼠」本色演出；其次，羊毛氈定格動畫加上真人、實物多重拍攝，賦予各式角色生命力，成功激盪出與眾不同的視覺效果；第三，一季12集、一集約3分鐘的影片長度，能讓人輕鬆無負擔的一次就看完，更有不少網友打趣笑說「小孩子才看《鬼滅之刃》！成熟的大人都看《天竺鼠車車》！」

事實上，東京藝術大學出身的導演見里朝希，在製作這部作品之前，也拍攝過不少羊毛氈定格動畫，只是風格與本次作品的風格南轅北轍，像是2018年曾在台中國際動畫影展播出的《我的小羊 My Little Goat》，正是以大眾最耳熟能詳的童話故事《大野狼與七隻小羊》作為故事基礎進行改編，用獵奇驚悚的方式，點出當今社會現象中因為「父母過度的愛」所衍生的家庭問題，讓觀眾進一步反思。

而除了《我的小羊 My Little Goat》之外，見里朝希在2016年及2017年也分別拍攝了《Look at Me Only》和《Candy.zip》的羊毛氈動畫，風格皆與療癒舒壓的《PUI PUI 天竺鼠車車》有著極大的反差。