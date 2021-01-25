元旦起上路的「台北市空氣品質維護區」，首月為勸導期，自2月1日起將開罰，首次違規機車將處500元罰鍰、柴油小貨車及柴油大客貨車分別處1000元和2000元罰鍰。經統計，1月1日至24日勸導違規車輛達2207輛，其中9成為柴油車。

為維護民眾呼吸健康，北市畫設空氣品質維護區，管制高汙染車輛，第一期範為包括市府、台北及南港等3座轉運站，及陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等6處觀光景點。

北市環保局空噪科長楊梅華表示，維護區元旦上路實施，展開1個月勸導期，自2月起，只要未取得優級自主管理標章的柴油車、沒有完成當年度排氣定檢機車進入空維區，將取締告發。

她指出，違規車輛首次違規者，機車將處500元罰鍰、柴油小貨車及柴油大客貨車分別處1000元和2000元罰鍰，並要求14天內完成改善。

根據環保局統計，1月1日至1月24日共稽查11萬5993輛，勸導違規車輛達2207輛，其中近9成皆為柴油車，違規勸導比率為2％。

環保局強調，第一期空品維護區畫設區域以交通運輸重要樞紐，及人潮往來眾多的市內知名觀光景點為主，主要考量北市車輛密度約為全國平均值10倍，且為全國政經、商業與觀光中心，每年吸引國內外數千萬以上人次造訪、觀光。

統計北市3座轉運站與6處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出，大型柴油車PM2.5排放強度不僅遠高於其他車種，且柴油引擎廢氣已被WHO公告為一級致癌物，有必要加強管制，維護民眾呼吸健康。

(中時 )