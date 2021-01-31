2021年的第一個月即將過完，進入2月，除了將迎來農曆春節，大陸頒發一系列新規，即將在2月上路，包括今年春節假期，全大陸收費公路將免收小型客車通行費、新修訂的《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》規定未經用戶同意，不得以任何方式強制訂閱或關注任何公眾帳號、重疾險疾病定義更新等。

根據大陸《國務院辦公廳關於2021年部分節假日安排的通知》，2021年春節放假安排為2月11日至17日放假調休，共7天 ，大陸交通運輸部此前表示，今年春節，全大陸收費公路將繼續免收小型客車通行費，具體免費時段從2月11日0時至17日24時，免費通行的車輛範圍為7座及以下小型客車。不過，大陸交通運輸部也呼籲，春節假期盡量減少不必要的出行，如需要出行，一定要做好疫情防控。

大陸頒布《政府督查工作條例》將於2月1日起施行，內容指出，政府督查可以採取檢查、訪談、暗訪，透過信函、電話、媒體等渠道收集線索，開啟「互聯網督查」等方式。但內容也提到，政府督查工作應當嚴格執行督查方案，不得隨意擴大督查範圍、變更督查對象和內容，不得干預督查對象的正常工作，嚴禁重複督查、多頭督查、越權督查。

此外，《中華人民共和國海警法》也將於2月1日起施行，海警法規定了海警機構海上維權執法的權限、措施及程序要求，以及擔負海上維權執法任務的經費、場地和設施建設等保障機制，賦予了海警機構緊急履職情況下的優先使用權和徵用權，規定了涉案財物先行處理制度。

大陸零售藥店也有新規，2月1日起，伴隨《醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》和《零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》施行，凡申請納入醫保定點的醫療機構和零售藥店，需要滿足運行時間大於3個月，且具備一定的經營許可資質、提供服務的人員等基本條件。

而大陸對「重大疾病」的定義也有所更新，大陸保險行業協會與中國醫師協會發布了《重大疾病保險的疾病定義使用規範(2020年修訂版)》。新規範在原有重疾定義範圍的基礎上，新增了嚴重慢性呼吸衰竭、嚴重克羅恩病、嚴重潰瘍性結腸炎3種重度疾病，同時，對惡性腫瘤、急性心肌梗死、腦中風後遺症3種核心重疾病種進行科學分級，新增了對應的3種輕度疾病的定義，擴展了保障範圍。

依照規定，重疾險產品的過渡期為發文之日起至2021年1月31日，過渡期結束後各公司不得繼續銷售基於舊規範開發的重大疾病保險產品。這意味著在過渡期結束之前，已經通過備案的產品還可以繼續銷售，新產品如果通過備案也會上市銷售，但保險公司基於費率、價格等多重因素考慮，可能會陸續升級或停售舊產品。

社群網路上，總是出現自己沒關注過的公眾號，是否很煩人？大陸新修訂的《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》將於2月22日起施行，內容規定，未經互聯網用戶同意，不得以任何方式強制或者變相強制訂閱關注其他用戶公眾帳號。

大陸國家衛生健康委印發的《職業衛生技術服務機構管理辦法》自2月1日起施行，在監督管理方面，《職業衛生技術服務機構管理辦法》明確提出，縣級以上地方衛生健康主管部門應當按照有關規定，加強對行政區域內從業的職業衛生技術服務機構事中事後監管。

大陸民政部也有新措施，其頒布的《志願服務記錄與證明出具辦法(試行)》也將於2月1日起施行，內容規定，志願服務情況和評價情況，應當在志願服務活動結束後10個工作日內完成記錄，任何單位和個人發現志願服務組織不依法記錄志願服務資訊、出具志願服務記錄證明，或者發現單位和個人偽造、變造、使用虛假志願服務記錄證明的，可以向民政部門投訴、舉報。

(中時 )