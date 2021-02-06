110年農曆春節連續七天假期(110年2月10日至2月16日)，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM的五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。

一、避開尖峰時間使用ATM

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（110年為2月5日～2月11日）期間，每日11:00～14:00及17:00～19:00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制

本次春節連續七天假期，財金公司特別提醒存款人注意，往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定(金融機構110年春節年假期間交易作業限制彙總表，詳附表)，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細單

春節期間民眾使用ATM，倘發生異常情形(例如：扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等)，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線 (02)2630-1222洽詢。

四、善用緊急聯絡電話

ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。

五、慎防ATM詐騙

近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，因此，請不要依照他人指示操作ATM；如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

(中時新聞網)