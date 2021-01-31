口罩飛出來遭罰3千6 家人怒:政府搶錢!│中視新聞 20210131

高雄市一位女大生2020年11月騎乘機車時，備用口罩不慎自外套口罩飛出不自知，但不幸的是，事發過程全被後方的環保局員工用密錄器拍下，事後高雄市環保局依規重罰3600元。對此，女大生父親喊冤，會繳清罰單，但事出並非故意，政府的行為實在有些「搶錢」。

據了解，高雄市一位女大生去年11月騎機車外出，除了臉上正佩戴著的口罩之外，她也在外套口袋中多放一個口罩以備不時之需，但口罩卻不慎被騎車帶起的風吹走，口罩飛落地面，直到女大生抵達目的地才發現，袋中物已不知去向。

事後女大生接獲環保局告發，看到環保局提供的密錄器影片，才知道口罩從她的口袋「離家出走」。女大生雖向環保局說明，飛出的口罩為全新未使用過，但未能說服環保局，仍依違規棄置廢棄物開罰，並依汙染與危害程度調整金額，遭開罰3600元。

女大生的父親接受媒體訪問時，語氣無奈的說，女兒並非故意亂丟，是口罩從口袋中飛出，對於政府重罰3600元此舉，直呼有些「搶錢」。

對此，高雄市環保局回應，若民眾對於罰單有疑慮，可依規定提起申訴。此外，高雄市環保局推出會員檢舉制，向檢舉民眾頒發獎金，而在2020年間，光是亂丟垃圾開罰總件數即達2萬7418件，總金額逾3958萬元，其中透過民眾檢舉占63%以上，並頒出超過546萬元的獎勵金。

(中時新聞網)