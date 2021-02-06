新北市樹林區太元街昨(5)日晚間8時許發生墜樓意外，66歲丁姓婦人突從11樓墜落砸傷吳姓男子，丁女送醫後不治，吳男則是急救半小時後恢復心跳，目前仍在加護病房觀察。由於吳男傷勢嚴重，家屬急守病床旁，盼外界集氣，為他祈福度難關。

據了解，吳男和妻子分別都是國小教師，在桃園八德、新北樹林兩地教書，當晚他們原要開車載小兒子前往板橋去接下課的大兒子，未料行經大樓人行道時，丁女突然墜樓，壓傷吳男，妻子在後方則目睹一切。

土城醫院急診科主任薛承君表示，吳男到院時脖子、腿部等有明顯外傷，有嚴重呼吸道、出血性等壓迫傷，但經半小時後急救成功，恢復心跳、血壓，不過目前吳男昏迷指數僅有3分。

吳男送醫後，大約5位家屬趕往醫院，雙手合十、集氣加油，感嘆若是吳男能早或晚個2秒經過就能避開，雖然吳男恢復心跳，但情況仍然危急，盼外界給予祝福祈禱，讓他早日脫離難關。

據了解，丁女疑似為投資失敗，債務累積不堪，警方日前也已通知丁女媳婦到案，詳細墜樓原因仍待調查釐清。

(中時 )