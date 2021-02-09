經常聽到有人抓到有招財寓意的「黃金鱉」，那「黃金龍蝦」你有看過嗎？美國一名漁夫近日撈到一隻超罕見的金黃色大龍蝦，雖然和黃金鱉一樣屬於基因變異，但從3000萬隻僅會出現1隻的機率來看，還是非常幸運。

There's plenty of (shell)fish in the sea, but Banana is 1 in 30 million. Read about Banana's journey to the UNE Marine Science Center here: https://bit.ly/2LmY726 由 University of New England 發佈於 2021年2月5日 星期五

根據英媒《每日郵報》8日報導，美國緬因州一名漁夫巴伯（Marley Babb）近日捕獲一隻珍貴的黃金色龍蝦，這種龍蝦的正式名稱為「水晶龍蝦」（Crystal lobster），由於天生患有白化症，所以體內缺乏色素，導致甲殼呈現白色或白斑狀等異色，而黃金龍蝦的甲殼則是因為和貝殼色素結合，導致蛋白質發生基因突變所產生的結果，3000萬隻裡面僅會出現1隻，非常罕見。

此外，黃金龍蝦因為顯眼的外表，在海中很容易被掠食者發現，生存率比起其他一般龍蝦低很多，顯得格外珍貴。巴伯將這隻黃金龍蝦取名為「香蕉」（Banana），並且決定捐給英格蘭大學海洋科學中心，用來作為氣候暖化對龍蝦影響的研究。

研究人員也對外表示，他們不打算將香蕉放回大海中，將會在研究中心繼續照顧牠，之後也打算和緬因州海洋資源部門和其他相關組織，共同研究龍蝦的生長問題。