在重視禮教的封建社會中，貞操是女子最珍貴的一部分，一般女子在還沒有出嫁以前絕對不能發生性行為，否則不但沒有男人願意娶進門，也會讓家族蒙羞。對此，古代負責牽起2家姻緣的媒婆，就有2種方法可以判定女方是否還貞潔。

媒婆在古代是2家親事之間的橋樑，也是最關鍵的角色，在正式結為親家以前，媒婆就需要替男方在女方家頻繁走動，除了探聽女方的家世人品之外，最重的就是確認女方是否還「守身如玉」。而判斷得方法的其中之一就是看女子的「眉毛」，在古人的觀念裡，一個女子若是保有貞潔之身，眉毛就會平順光滑而整齊，若是與男人有染則會變成雜亂無章的狀態。

另一個方法則是看女子的「守宮砂」，據傳古人會先抓一隻壁虎，餵下7斤硃砂，等到壁虎長到三斤重，再殺掉曬成乾，接著磨成粉末，父母會用這些粉末在未出嫁少女的手臂內側點上一枚紅痣，這顆紅痣就是所謂的守宮砂。

古人認為女子一旦失貞，守宮砂也會跟著消失，所以新婚時，如果丈夫發現妻子手臂上沒有「守宮砂」，是可以選擇退婚的。但不管是眉毛還是守宮砂都毫無科學根據可言，但在知識缺乏的古代卻令媒婆們深信不疑，因此有不少無辜女子經常為此受辱，被誤會成不潔的女人。