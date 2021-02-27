總獎金200萬美元的LPGA甘布里奇（GAINBRIDGE LPGA）女子高球賽今天進行第二輪賽事，相隔1年多重返LPGA賽場的台灣女將徐薇淩、程思嘉順利闖過晉級線，前球后曾雅妮則遭到淘汰。

徐薇淩首輪爆桿揮出75桿，今天狀態回溫，前4洞成功抓下2隻小鳥，雖然第5洞起的4洞中有3洞吞下柏忌，但轉場後表現回穩，第13洞起連抓3隻小鳥，最終以70（-2）桿繳卡，2輪打完145（+1）桿，並列第57名晉級。

程思嘉次輪同樣回穩，抓下3隻小鳥、吞雙柏忌、柏忌各1，以平標準桿的72桿作收，兩輪打完146（+2）桿，並列第67名同樣闖過晉級線。

而前球后曾雅妮首輪打完暫時墊底，次輪狀況也沒能改善、再度爆桿，僅進帳1隻小鳥，吞下6次柏忌和3次雙柏忌，兩輪164（+20）桿遭到淘汰。

兩輪打完排名首位的仍是紐籍韓裔高寶璟，次輪她狀態雖稍為起伏，共抓下6隻小鳥、3柏忌，兩輪總桿數134（-10）桿，領先暫列第二的美國好手柯達1桿。

(中時 )