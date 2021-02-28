總獎金200萬美元（約5629萬台幣）的LPGA甘布里奇女子高球賽，目前結束了三回合競桿，來過台灣參賽的美國好手奈莉·柯達，繳出低於標準桿4桿的68桿，以總計低於標準桿13桿的203桿單獨領先；台灣好手程思嘉暫時以總計低於標準桿1桿的215桿暫並列第41，另一位寶島女將徐薇淩則是總計高於標準桿5桿的221桿並列第70。

奈莉·柯達說：「只要能以領先位子進入周日最後一輪競爭，都是正面的鼓勵。比賽有些優秀的選手，必須表現夠好才能贏得冠軍。」

這場賽事共有3位寶島女將參賽，可惜曾雅妮前兩回合打完提前淘汰，僅程思嘉和徐薇淩進入後兩回合競爭，昨天程思嘉69桿是她三天下來第一次繳出6字頭成績，這回合她也沒有出現柏忌，並抓下3隻博蒂。

徐薇淩在第3回合打出個人三天最高桿數的76桿，她雖然抓下4隻博蒂，但也有6個柏忌、1個雙柏忌，今天最後一回合會和50歲的瑞典前世界球后索倫絲坦同組出發。

(中時 )