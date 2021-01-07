總獎金1000萬元的2021 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽8日至10日，於東方高爾夫球場揭開序幕。在全世界疫情的影響下，日立慈善盃為女子台巡頂尖旗艦賽事，要在2021年的第一場賽事立下個好勢頭，讓台灣的高爾夫球選手賺取獎金與累積世界積分，也要讓世界看到台灣選手的豐沛實力。

日立連續13年舉辦，賽事獎金總和1億1千380萬，慈善捐款累計將超過7千萬。台灣日立江森自控董事長黃葉寶鳳指出，日立慈善盃是台灣台灣第一個以慈善為目的、推展體育為目標的世界級賽事，歷年的門票收入以及日立捐出相對金額，合計將超過7千萬，這些善款也全部捐助公益團體。黃葉寶鳳用「火苗」形容日立舉辦賽事的心意，她希望所有參加比賽、觀賞球賽、關心慈善盃的社會大眾，共同維護火苗，讓這股溫暖繼續往外擴散，幫助需要幫助的人。

第一次參與賽事的台灣日立江森自控社長菊地正幸表示，高爾夫是給人夢想與希望、勇氣與感動的運動項目之一，不過許多體育賽事都因為疫情延期或取消，但卓越的防疫措施，使台灣成為世界上最安全的地方之一，也讓日立慈善盃如期舉辦。菊地幸正強調，日立將透過慈善盃的宗旨以及滴水不漏的執行計劃，讓所有參與這場盛會的人，都能享受幸福溫度，呼吸最好的空氣。

台灣日立江森自控總經理羅准正為日立慈善盃下了一個註解，「贊助體育賽事，是為了讓台灣迎向世界 讓世界看見台灣！」也是因為這個信念，日立用辦喜事的心情迎接這一場連續舉辦13年的賽事。羅淮正說，面對疫情的考驗，今年的賽事兼顧「防疫大作戰，愛心不間斷」的原則，持續捐助十大公益團體，發揚大家耳熟能詳的「您捐多少，日立就捐多少」的公益精神。

日立慈善盃的門票收入，以及日立捐出相對金額的善款，將捐給伊甸社福基金會、周大觀文教基金會、創世基金會、陽光社福基金會等10個公益團體。家扶基金會社會資源處傳播組主任潘惠珍表示，該基金會目前補助全國將近5萬個兒少，總的來說，募款的進度落後約兩成，而且到去年年底，助學金仍有1千4百萬的缺口。因此家扶基金會特別感謝日立，13年來捐贈超過660萬，這些善款用於經濟弱勢兒少的助學金，或是幫助貧困家庭的生活和受虐兒少，潘惠珍說，日立的捐款是最立即且實質的幫助。

這次賽事共計96位國內好手參賽，尋求衛冕的旅韓好手陳宇茹表示，今年因為疫情影響，台韓來回往返有諸多不便，最後決定回台打台巡賽，如今已喪失打韓巡賽資格，今年得重新開始。對於這次比賽，陳宇茹說，從業餘到職業已打了7次日立慈善賽，今年可說是最「冷」的一次，而且不但冷還很濕，揮桿還好，推桿的時候就會影響到手感，所以賽前保暖措施就得很到位才行，尤其是手套內還要放暖暖包，讓手在暖活的狀態下推桿。

目前世界排名國內最高的旅美好手徐薇淩表示，以往擔心的是體能和球技，現在受到疫情影響，擔憂的反而變成口罩、酒精和防疫裝備，經過一年的適應之後已逐漸能在這種環境下盡情揮桿出賽，也期許自己能在本周拿到好成績。

(中時 )