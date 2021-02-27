病理科醫師、元鼎診所院長曾嶔元，來自一個癌症病史豐富的家族，包括父母在內的多位親人，都因不同癌症過世。儘管他平時已透過飲食控制與規律作息降低罹病風險，卻還是很害怕「家族遺傳」的癌症悄悄找上門，「每個人得的癌症都不一樣，我連特別要擔心什麼癌都不知道。」

為找出自己是否帶有罹癌基因、以便精準防癌，曾嶔元2018年自費接受了全基因檢測，報告顯示他身上雖不存在可能導致大腸癌、肺癌等常見癌症的基因缺陷，卻有極少數人才會出現的SDHA基因突變；查詢醫學文獻後，他發現這項突變，「可能」與腦下垂體、腎上腺、腎臟的惡性腫瘤，或是位置不固定的神經內分泌瘤與胃腸基質瘤相關。

2019年例行健檢時，曾嶔元在胰臟附近發現一顆直徑7公分的腫瘤，醫師判讀影像後認為，腫瘤可能是惡性較強的胰臟癌，也可能是神經內分泌瘤，建議他立刻接受手術。做過基因檢測的曾嶔元心情卻很篤定，預期低度惡性的神經內分泌瘤機率較高，先從容地和太太到歐洲玩了一趟，隔了2個月才住院開刀。

手術結果，證實曾嶔元的判斷正確，生長在他腹腔內的是一顆神經內分泌瘤，其實癌細胞還不多，只是位置靠近大腸血管，獲得血液營養供給，才會在1年內長到7公分大。因為沒有向外擴散，切除腫瘤後，曾嶔元不必接受後續治療，只需定期抽血追蹤腫瘤標記，確認有無復發。

「雖然我有重大傷病卡，但完全沒有癌症病患的心態，因為我的手術很成功，未來只要按時追蹤、健檢，繼續維持遠離致癌風險的生活習慣，再因為基因得到癌症的機會太低了，在醫學上是可以ignore（忽略）的程度，完全不用怕。」今年66歲的曾嶔元，語氣依舊充滿活力。

精準防癌不一定要花大錢

善用既有工具 名醫有一套SOP

「台灣現在的癌症存活率已經好得多了，一方面是因為有許多新藥可以延長病患生命，但更重要的，還是早期發現的人變多了。」被譽為「台灣癌症醫療之母」的中央研究院院士彭汪嘉康這麼觀察。

「癌症的可怕並不是癌症本身很難治療，而是在於太晚發現，只要早期發現，也就是第零期或第一期，治癒率都非常高，甚至可以接近百分之百。」台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯也提出同樣觀點。

過去幾年，癌症篩檢技術的進展速度絲毫不亞於治療，除了最廣為人知、能找到肺部小型腫瘤與癌前病變的低劑量電腦斷層（LDCT）；過去令男性痛苦不堪、檢查結果卻有如「大海撈針」的攝護腺切片篩檢，近期也有精準定位病灶的新技術，明顯提升篩檢精準度；最古老的腸胃內視鏡，管線日益細軟，還能借助麻醉執行無痛檢查。

關於如何善用既有工具，曾嶔元基於醫學專業制定的策略，值得每一位重視健康的人借鏡學習。

「先知道自己最該擔心什麼癌症」，是曾嶔元面對癌症的最高指導原則。由於家族癌症病例異常複雜，他選擇徹底基因檢測。確定身上沒有常見的致癌基因突變後，才回頭檢視個人生活習慣。他長期維持天然低醣飲食，也沒抽菸、酗酒習慣，罹患肝、肺、腸胃等常見癌症的風險不會高於一般人，所以只需每年健檢，並依國健署指引定期接受癌症篩檢，不必花大錢做昂貴的檢查。

癌症專家都遵守的老生常談

清淡飲食、規律運動、充足睡眠

相較於其他慢性病，癌症的另一項特色是無法百分之百預防。但即便如此，每一位癌症專家，還是努力維持遠離癌症的生活型態。

「我研究癌症一輩子，結論只有3項：清淡自然的飲食、規律運動、充足睡眠。」今年58歲的邱仲峯笑稱自己維持健康的方法數十年不變，即使接任院長後，運動時間被壓縮，他還是堅持每天睡足七小時，並特地買了滑步機等健身器材擺在臥室，強迫自己運動。

「如果你今年65歲，一生就有3分之1的機會得癌症，在研究者發現造成癌症更多的原因之前，我們能做的，就是用多吃蔬果、多運動這種『老生常談』的方式，盡量讓自己不要成為那3分之1。就算不幸成了那3分之1，如果有定期篩檢、早期發現，你也還有很高的機會活下來。」近90高齡的彭汪嘉康，一派輕鬆地剖析癌症這個機率問題。

認真看待可能的罹癌機率，並且在健康時善用身邊所有工具迴避風險、降低傷害，是這些窮盡畢生之力與癌症搏鬥的專家，給我們最誠摯的建議。

深入解析贏得10倍存活率的癌症真相 詳見第1262期《今周刊》。

《今周刊》第1262期

(中時新聞網)