台中市大甲區一名年輕許姓女子平時喜歡甜食，近幾個月易口渴、頻尿，就醫確診罹患第二型糖尿病，且發現油脂塞滿血管，其血液三酸高油脂濃度高達 9100 mg／dL，遠超出正常值60倍之多，屬於罕見疾病「網膜脂血症」。
大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋指出，糖尿病易併發視網膜病變，許小姐檢查時發現油脂塞滿血管，原本應是紅色的血管已變成亮黃色。由於異常眼底結果，進一步抽血檢查發現她血液三酸高油脂濃度高達 9100 mg／dL，遠超出正常值(150 mg／dL)60倍之多。
許小姐得到是罕見疾病「網膜脂血症」，通常血液中三酸高油脂濃度超過2000 mg／dL 時才會出現。網膜脂血症患者不太會有明顯視力問題或眼睛症狀，所以從眼睛外觀上難以發覺，若沒有做眼底檢查，其實容易被忽略。許小姐經治療後，三酸高油脂大幅減少，眼底血管中油脂也改善，血管恢復通暢。
陳昱瑋指出，隨著高三酸甘油脂恢復到正常值，血管塞滿油脂問題就可隨之解決，反之若沒有改善，往往會併發更嚴重血管堵塞，進而造成心肌梗塞、腦梗塞等疾病。
大甲李綜合表示，高三酸甘油脂常見原因大致有兩種，一類和家族基因遺傳有關，基因突變致脂蛋白脂酶缺乏，進而無法有效分解血液中三酸甘油酯。另一類是與代謝、內分泌疾病有關，像是糖尿病血糖控制不佳族群、甲狀腺賀爾蒙不足者、酗酒者等。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。