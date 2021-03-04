糖尿病容易併發視網膜病變，檢查時發現油脂塞滿了血管原本應是紅色的血管已變成亮黃色。(左)治療前：油脂塞滿了血管；(右)治療後：眼底血管中的油脂改善，血管恢復通暢。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區一名年輕許姓女子平時喜歡甜食，近幾個月易口渴、頻尿，就醫確診罹患第二型糖尿病，且發現油脂塞滿血管，其血液三酸高油脂濃度高達 9100 mg／dL，遠超出正常值60倍之多，屬於罕見疾病「網膜脂血症」。

大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋指出，糖尿病易併發視網膜病變，許小姐檢查時發現油脂塞滿血管，原本應是紅色的血管已變成亮黃色。由於異常眼底結果，進一步抽血檢查發現她血液三酸高油脂濃度高達 9100 mg／dL，遠超出正常值(150 mg／dL)60倍之多。

許小姐得到是罕見疾病「網膜脂血症」，通常血液中三酸高油脂濃度超過2000 mg／dL 時才會出現。網膜脂血症患者不太會有明顯視力問題或眼睛症狀，所以從眼睛外觀上難以發覺，若沒有做眼底檢查，其實容易被忽略。許小姐經治療後，三酸高油脂大幅減少，眼底血管中油脂也改善，血管恢復通暢。

陳昱瑋指出，隨著高三酸甘油脂恢復到正常值，血管塞滿油脂問題就可隨之解決，反之若沒有改善，往往會併發更嚴重血管堵塞，進而造成心肌梗塞、腦梗塞等疾病。

大甲李綜合表示，高三酸甘油脂常見原因大致有兩種，一類和家族基因遺傳有關，基因突變致脂蛋白脂酶缺乏，進而無法有效分解血液中三酸甘油酯。另一類是與代謝、內分泌疾病有關，像是糖尿病血糖控制不佳族群、甲狀腺賀爾蒙不足者、酗酒者等。

(中時 )