美國維吉尼亞州一間知名連鎖龍蝦餐廳，近日準備要烹煮龍蝦時，其中一名廚師發現龍蝦顏色異常，認出牠是世上最稀有的龍蝦之一，出現機率僅3千萬分之一，趕緊將牠取出，讓這一隻罕見龍蝦幸運逃過一劫，更被安置於當地的水族館。

Meet Freckles, an ultra-rare (1-in-30M) Calico lobster discovered at one of our Virginia locations! We donated this cool... 由 Red Lobster 發佈於 2021年5月5日 星期三

綜合外媒報導，維吉尼亞州馬納薩斯(Manassas)一間「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)，近日準備烹煮龍蝦出餐時，發現其中一隻龍蝦外殼布滿金色斑紋，驚覺是極為罕見的藍紋龍蝦(Calico lobster)，廚師趕緊將龍蝦取出，讓牠躲過變成菜餚的命運。

藍紋龍蝦是世上最稀有的龍蝦之一，自然生產率僅3千萬分之一，由於其外殼布滿花紋，因此餐廳又稱牠為「雀斑」(Freckles)，發現藍紋龍蝦的員工表示，「擁有金色斑紋的龍蝦非常稀有，當我看到牠時，幾乎是難以置信」，對於自己能救出如此罕見的龍蝦感到非常自豪，餐廳也很支持員工的作法。

「紅龍蝦餐廳」最終將龍蝦捐給維珍尼亞生活博物館(Virginia Living Museum)，未來將展示給民眾欣賞。根據緬因大學龍蝦研究所的數據顯示，藍紋龍蝦出現機率為2百萬分之一，而擁有金色斑紋則是3千萬分之一，另外還有鮮橙色龍蝦(bright orange lobsters)，自然產生機率為百萬分之一，最為罕見的是白化龍蝦，又被稱做鬼龍蝦(Ghost lobster)，出現機率為1億分之一。